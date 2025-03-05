استطلاع رأي للتلغراف البريطانية: 53% من المستطلعة آراؤهم يرفضون سياسة ترامب تجاه أوكرانيا مقابل تأييد 47% – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2025 - 20:30

استطلاع رأي للتلغراف البريطانية: 53% من المستطلعة آراؤهم يرفضون سياسة ترامب تجاه أوكرانيا مقابل تأييد 47%

منذ 50 mins 5 March، 2025
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