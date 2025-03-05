مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر في الخليل جنوبي الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2025 - 15:52

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر في الخليل جنوبي الضفة الغربية

منذ 57 mins 5 March، 2025
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