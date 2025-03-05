وزيرة التربية أكدت استعدادها لمناصرة قضايا ومطالب الأساتذة

أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، خلال سلسلة من اللقاءات مع روابط ولجان الأساتذة والمعلمين، تفهمها لمطالبهم واستعدادها لمناصرة قضاياهم. فقد اجتمعت مع رابطة “معلمي التعليم الأساسي الرسمي”، “أساتذة التعليم الثانوي الرسمي”، و”أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي”، وتسلمت مذكرات مطلبية تشمل وضع سلسلة جديدة للرتب والرواتب، وانتظام دفع الإنتاجية، وأولويات التربية للعام الدراسي الحالي.

كما التقت الوزيرة مع المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي، واستلمت مذكرات تتعلق برفع بدل ساعة التعاقد والإنتاجية، وتعديل بدل النقل، وتثبيت المتعاقدين. وناقشت أيضًا مطالب لجان المستعان بهم في الدوامين المسائي والصباحي، ووفد المهندسين المتعاقدين في التعليم المهني.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية شراكة الأساتذة والمتعاقدين في مسيرة الإصلاح التي أطلقتها الحكومة. وفي اجتماع آخر، التقت الوزيرة برئيس لجنة التربية النيابية، النائب حسن مراد، لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة واللجنة في مجالات التشريعات والتطوير التعليمي.