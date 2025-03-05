إذاعة جيش الاحتلال: أضرار الحرب في شمال “إسرائيل” تقدر بنحو 9 مليارات شيكل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2025 - 09:42

إذاعة جيش الاحتلال: أضرار الحرب في شمال “إسرائيل” تقدر بنحو 9 مليارات شيكل

منذ 51 mins 5 March، 2025
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