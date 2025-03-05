قوات الاحتلال تعتقل الطالبة في جامعة بيرزيت شهد ماجد حسن بعد مداهمة منزلها في حي عين مصباح في مدينة رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2025 - 05:06

قوات الاحتلال تعتقل الطالبة في جامعة بيرزيت شهد ماجد حسن بعد مداهمة منزلها في حي عين مصباح في مدينة رام الله

منذ 23 mins 5 March، 2025
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