ترامب: الموظفون الفيدراليون إما أن يعودوا للعمل من المكاتب أو يتم إقالتهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 5 2025 - 05:06

ترامب: الموظفون الفيدراليون إما أن يعودوا للعمل من المكاتب أو يتم إقالتهم

منذ 28 mins 5 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة