ترامب: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معاد لبلادنا وقد انسحبنا منه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2025 - 05:06

ترامب: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معاد لبلادنا وقد انسحبنا منه

منذ 31 mins 5 March، 2025
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