ترامب: بايدن أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي وسمح بعبور آلاف المجرمين لحدودنا الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2025 - 05:04

ترامب: بايدن أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي وسمح بعبور آلاف المجرمين لحدودنا الجنوبية

منذ 32 mins 5 March، 2025
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