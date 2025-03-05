رئيس مجلس النواب يوجه مسؤولي الأمن في الكونغرس بإخراج أعضاء ديمقراطيين من القاعة لمقاطعتهم خطاب ترامب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2025 - 05:04

رئيس مجلس النواب يوجه مسؤولي الأمن في الكونغرس بإخراج أعضاء ديمقراطيين من القاعة لمقاطعتهم خطاب ترامب

منذ 31 mins 5 March، 2025
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