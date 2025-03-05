رئيسة المكسيك: يتعين الحفاظ على هدوئنا في مواجهة الخطوة الأمريكية وحان الوقت للوحدة والدفاع عن سيادتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2025 - 02:02

رئيسة المكسيك: يتعين الحفاظ على هدوئنا في مواجهة الخطوة الأمريكية وحان الوقت للوحدة والدفاع عن سيادتنا

منذ 21 mins 5 March، 2025
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