حركة الجهاد الإسلامي: مخرجات القمة العربية جيدة لكنها لا تجيب على تحديات يفرضها كيان العدو والإدارة الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2025 - 00:28

حركة الجهاد الإسلامي: مخرجات القمة العربية جيدة لكنها لا تجيب على تحديات يفرضها كيان العدو والإدارة الأمريكية

منذ 10 mins 5 March، 2025
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