وزير التجارة الأمريكي لفوكس نيوز: سنعلن عن مسار لتخفيف الرسوم الجمركية على السلع المكسيكية والكندية الأربعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2025 - 00:28

وزير التجارة الأمريكي لفوكس نيوز: سنعلن عن مسار لتخفيف الرسوم الجمركية على السلع المكسيكية والكندية الأربعاء

منذ 14 mins 5 March، 2025
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