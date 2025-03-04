حماس: نرحب بخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية وندعو لتوفير جميع مقومات نجاحها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2025 - 22:56

حماس: نرحب بخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية وندعو لتوفير جميع مقومات نجاحها

منذ 58 mins 4 March، 2025
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