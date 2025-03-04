الرئيس التنفيذي لمجموعة “الاقتصاد والأعمال” رؤوف أبو زكي يقيم مؤتمر لدعم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

عزم رؤوف أبو زكي على إقامة مؤتمر لدعم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال لقائه مع وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا الدكتور كمال شحادة. تم التباحث في سبل التعاون بين الوزارة وأبو زكي في هذا المجال، وأبدى أبو زكي رغبته في دعم مشاريع الوزارة التي تساهم في تطوير القطاعات المختلفة في لبنان.

كما استقبل شحادة سفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن، حيث تم مناقشة آلية التعاون مع الإمارات للاستفادة من خبراتها في مجال التكنولوجيا. وأطلع شحادة السفير على أولويات الوزارة وخطوط الاستراتيجية الوطنية المرتقبة.

وفي وقت لاحق، استقبل شحادة وفدًا من مجلس التنفيذيين اللبنانيين برئاسة ربيع الأمين، الذي أعرب عن رغبة المجلس في التعاون مع الوزارة لتطوير الاقتصاد اللبناني. كما استقبل وفدًا من شبكة القطاع الخاص اللبناني برئاسة ريما فريجي، الذي قدم تصورًا للإصلاحات الاقتصادية اللازمة وأعرب عن رغبة القطاع الخاص في التعاون مع الوزارة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

المصدر: الوكالة الوطنية