شهيدة برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2025 - 19:52

شهيدة برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة

منذ 40 mins 4 March، 2025
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