النائب حسن عز الدين‎:‎ اننا نضع هذا الاعتداء برسم لجنة الإشراف الدولية والحكومة اللبنانية لوضع حد لهذا التمادي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2025 - 18:20

النائب حسن عز الدين‎:‎ اننا نضع هذا الاعتداء برسم لجنة الإشراف الدولية والحكومة اللبنانية لوضع حد لهذا التمادي

منذ 28 mins 4 March، 2025
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