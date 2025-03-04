النائب حسن عز الدين‎ :‎استهدف العدو سيارة مدنية حيث ارتقى صاحبها خضر هاشم شهيداً في بلدة رشكناناي في الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2025 - 18:20

النائب حسن عز الدين‎ :‎استهدف العدو سيارة مدنية حيث ارتقى صاحبها خضر هاشم شهيداً في بلدة رشكناناي في الجنوب

منذ 30 mins 4 March، 2025
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