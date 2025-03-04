اعلام العدو: “الشاباك” ينشر الليلة نتائج تحقيقه في أحداث 7 أكتوبر وسط خلافات بين نتنياهو ورئيس الجهاز – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2025 - 16:46

اعلام العدو: “الشاباك” ينشر الليلة نتائج تحقيقه في أحداث 7 أكتوبر وسط خلافات بين نتنياهو ورئيس الجهاز

منذ 32 mins 4 March، 2025
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