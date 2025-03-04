حركة حماس: ننعى الشهيد القائد القسامي المجاهد أيسر السعدي، والذي ارتقى خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في الحي الشرقي في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2025 - 16:46

حركة حماس: ننعى الشهيد القائد القسامي المجاهد أيسر السعدي، والذي ارتقى خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في الحي الشرقي في جنين

منذ 43 mins 4 March، 2025
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