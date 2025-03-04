الهلال الأحمر الفلسطيني: آليات الاحتلال تعترض سيارات إسعاف تنقل مرضى في طريقهم إلى معبر رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2025 - 15:14

الهلال الأحمر الفلسطيني: آليات الاحتلال تعترض سيارات إسعاف تنقل مرضى في طريقهم إلى معبر رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 19 mins 4 March، 2025
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