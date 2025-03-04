استشهاد مواطن جراء غارة المسيرة التي استهدفت مركبة في بلدة رشكنانيه جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2025 - 13:42

استشهاد مواطن جراء غارة المسيرة التي استهدفت مركبة في بلدة رشكنانيه جنوب لبنان

منذ 37 mins 4 March، 2025
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