سقوط إصابات جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت رشكنانيه قضاء صور جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2025 - 13:42

سقوط إصابات جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت رشكنانيه قضاء صور جنوبي لبنان

منذ 50 mins 4 March، 2025
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