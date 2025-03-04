اجتماع لمنتدى التفكير الوطني في المركز الكاثوليكي للاعلام: لطاولة حوار لبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2025 - 13:40

اجتماع لمنتدى التفكير الوطني في المركز الكاثوليكي للاعلام: لطاولة حوار لبناني

منذ 46 mins 4 March، 2025
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لبنان

أصدر المركز الكاثوليكي للإعلام البيان التالي: “عقد منتدى التفكير الوطني اجتماعه الدوري في المركز الكاثوليكي للإعلام بحضور أعضائه من مختلف المناطق اللبنانية والمنتديات الفكرية. تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع التضامن الوطني بين كافة الأطياف اللبنانية في ظل التحديات الدقيقة التي يمر بها لبنان.

وأكد المجتمعون على ضرورة إعادة إعمار المناطق المتضررة في لبنان، بالإضافة إلى تسريع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. كما تم التأكيد على ضرورة التحضير لعقد طاولة حوار لبناني برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تتضمن مصارحة ومصالحة بين الأحزاب اللبنانية تحت عنوان “أي لبنان نريد”.

واحتفظ المنتدى بجلسات مفتوحة لاستكمال التواصل مع أكبر عدد من المسؤولين، بهدف عرض مشروعه الوطني الذي يهدف إلى خدمة مصلحة جميع اللبنانيين

المصدر: الوكالة الوطنية

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