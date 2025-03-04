المفوض العام للأونروا: قرار وقف المساعدات لغزة يهدد أرواح المدنيين الذين أنهكتهم 16 شهرا من الحرب الوحشية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2025 - 12:04

المفوض العام للأونروا: قرار وقف المساعدات لغزة يهدد أرواح المدنيين الذين أنهكتهم 16 شهرا من الحرب الوحشية

منذ 37 mins 4 March، 2025
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