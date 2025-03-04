إطلاق نار من آليات الاحتلال شمال بلدة خزاعة شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2025 - 07:10

إطلاق نار من آليات الاحتلال شمال بلدة خزاعة شرق خانيونس

منذ 2 ساعة 4 March، 2025
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