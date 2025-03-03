إعلام العدو: تأخير افتتاح الجلسة العامة للكنيست بسبب اشتباكات بين عائلات أسرى ورجال الأمن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2025 - 17:38

إعلام العدو: تأخير افتتاح الجلسة العامة للكنيست بسبب اشتباكات بين عائلات أسرى ورجال الأمن

منذ 31 mins 3 March، 2025
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