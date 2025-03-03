وليد جنبلاط: الصهيونية تستخدم الدروز لقمع الشعب الفلسطيني وتريد اليوم التمدد إلى جبل العرب في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2025 - 17:36

وليد جنبلاط: الصهيونية تستخدم الدروز لقمع الشعب الفلسطيني وتريد اليوم التمدد إلى جبل العرب في سوريا

منذ 33 mins 3 March، 2025
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