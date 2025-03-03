وزارة الصحة في غزة: وصل مستشفيات قطاع غزة 9 شهداء 4 شهداء تم انتشالهم و5 شهداء جدد و21 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2025 - 15:08

وزارة الصحة في غزة: وصل مستشفيات قطاع غزة 9 شهداء 4 شهداء تم انتشالهم و5 شهداء جدد و21 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية

منذ 13 mins 3 March، 2025
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