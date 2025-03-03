الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلنسكي”: أنا مستعد لتقديم استقالتي شرط حصول أوكرانيا على عضوية النيتو – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2025 - 15:06

الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلنسكي”: أنا مستعد لتقديم استقالتي شرط حصول أوكرانيا على عضوية النيتو

منذ 13 mins 3 March، 2025
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