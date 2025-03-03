فولكر تورك قلق من “التحول الجذري” في التوجهات الأميركية

عبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم عن قلقه من “التحول الجذري” في توجهات الولايات المتحدة “محليًا ودوليًا”.

وقال أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “إن السياسات الهادفة لحماية الناس من التمييز أصبحت تُصنف الآن على أنها تمييزية، ويُستخدم خطاب مثير للانقسامات للتشويه والخداع وإثارة الاستقطاب”. وانتقد بشكل غير مباشر “التحولات التي شهدتها الولايات المتحدة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة في كانون الثاني”، دون أن يذكره بالاسم.