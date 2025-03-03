اعلام العدو: منفذ عملية الطعن في حيفا مواطن عربي من مدينة شفا عمرو ويبلغ من العمر 20 عاماً – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2025 - 12:24

اعلام العدو: منفذ عملية الطعن في حيفا مواطن عربي من مدينة شفا عمرو ويبلغ من العمر 20 عاماً

منذ 59 mins 3 March، 2025
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