مصادر فلسطينية: إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2025 - 09:24

مصادر فلسطينية: إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوب القطاع

منذ 11 mins 3 March، 2025
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