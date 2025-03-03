مراسل المنار: قوات الاحتلال تفتح نيرانها بشكل مكثف شرق جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2025 - 09:24
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مراسل المنار: قوات الاحتلال تفتح نيرانها بشكل مكثف شرق جباليا شمال قطاع غزة
منذ 19 mins
3 March، 2025
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