مراسل المنار: قوات الاحتلال تفتح نيرانها بشكل مكثف شرق جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2025 - 09:24

مراسل المنار: قوات الاحتلال تفتح نيرانها بشكل مكثف شرق جباليا شمال قطاع غزة

منذ 19 mins 3 March، 2025
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