قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، لليوم الـ42 على التوالي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2025 - 09:24

قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، لليوم الـ42 على التوالي

منذ 35 mins 3 March، 2025
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