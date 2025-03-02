اعلام العدو: انباء اولية عن اصابة مستوطن بجراح خطرة في عملية طعن في مدينة الخضيرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 2 2025 - 20:02

اعلام العدو: انباء اولية عن اصابة مستوطن بجراح خطرة في عملية طعن في مدينة الخضيرة

منذ 48 mins 2 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة