مكتب الإعلام الحكومي بغزة: العدو ارتكب أكثر من 400 خرق منذ بدء وقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2025 - 13:54

مكتب الإعلام الحكومي بغزة: العدو ارتكب أكثر من 400 خرق منذ بدء وقف إطلاق النار

منذ 41 mins 2 March، 2025
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