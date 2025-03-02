القيادي بحركة حماس “محمود مرداوي” ردًا على البيان الأخير لمكتب نتنياهو:الاحتلال يتنصل بشكل متكرر من الاتفاقات التي وقع عليها ويواصل المراوغة في تنفيذ التزاماته بشأن وقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2025 - 07:44

القيادي بحركة حماس “محمود مرداوي” ردًا على البيان الأخير لمكتب نتنياهو:الاحتلال يتنصل بشكل متكرر من الاتفاقات التي وقع عليها ويواصل المراوغة في تنفيذ التزاماته بشأن وقف إطلاق النار

منذ 1 ساعة 2 March، 2025
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