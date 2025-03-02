قوات الاحتلال تقتحم بلدة عبوين شمال غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2025 - 03:06

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عبوين شمال غرب رام الله

منذ 45 mins 2 March، 2025
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