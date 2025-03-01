فلسطين اليوم: الاحتلال يقتحم قرية عبوين شمال غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2025 - 20:44

فلسطين اليوم: الاحتلال يقتحم قرية عبوين شمال غرب رام الله

منذ 17 mins 1 March، 2025
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