وسائل إعلام العدو: لم يتم تحقيق أي تقدم في المفاوضات بين حماس و”إسرائيل” بالقاهرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 1 2025 - 20:44

وسائل إعلام العدو: لم يتم تحقيق أي تقدم في المفاوضات بين حماس و”إسرائيل” بالقاهرة

منذ 31 mins 1 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة