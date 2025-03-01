نقل إصابتين خلال مواجهات عنيفة مستمرة مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2025 - 17:22

نقل إصابتين خلال مواجهات عنيفة مستمرة مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس

منذ 22 mins 1 March، 2025
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