الاحتلال الصهيوني يدفع بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافة هدم إلى طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 1 2025 - 17:22

الاحتلال الصهيوني يدفع بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافة هدم إلى طولكرم

منذ 24 mins 1 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة