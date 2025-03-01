رئيس غرفة الجنوب تمنى أن يكون رمضان محطة لاستخلاص قيم الوحدة

هنأ رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح في بيان بحلول رمضان، آملاً أن “يكون هذا الشهر الفضيل محطة ومناسبة للجميع لا سيما للحكومة الجديدة لإستخلاص القيم والمفاهيم التي يجسدها شهر الصيام في الوحدة والتعاون والتراحم والتآزر في سبيل صون كرامة الانسان وإعادة النهوض بلبنان وإعادة إعمار ما دمره العدوان على مختلف المستويات لا سيما ما تم استهدافه من منازل وقطاعات إنتاجية وصناعية ومرافق تجارية ومساحات زراعية” .