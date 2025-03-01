“معاريف” العبرية : أصبح مفهوم الأمن الإسرائيلي غير ذي صلة لقد فشلت في هذه الحرب مفاهيم الردع والإنذار والحسم والدفاع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2025 - 13:46

“معاريف” العبرية : أصبح مفهوم الأمن الإسرائيلي غير ذي صلة لقد فشلت في هذه الحرب مفاهيم الردع والإنذار والحسم والدفاع

منذ 55 mins 1 March، 2025
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