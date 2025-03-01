اعلام العدو: تقرير عن عملية دهس جنوبي الخليل وإصابة شخص على الأقل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 1 2025 - 11:52

اعلام العدو: تقرير عن عملية دهس جنوبي الخليل وإصابة شخص على الأقل

منذ 53 mins 1 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة