المتحدث باسم حركة حماس “حازم قاسم”: الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2025 - 09:52

المتحدث باسم حركة حماس “حازم قاسم”: الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

منذ 14 mins 1 March، 2025
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