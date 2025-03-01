“معاريف” العبرية: الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس بنيتها المضي قدمًا في صفقة أسلحة جديدة مع إسرائيل بقيمة إجمالية تقارب 4 مليارات دولار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2025 - 09:52

“معاريف” العبرية: الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس بنيتها المضي قدمًا في صفقة أسلحة جديدة مع إسرائيل بقيمة إجمالية تقارب 4 مليارات دولار

منذ 36 mins 1 March، 2025
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