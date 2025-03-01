رويترز عن مسؤول بارز في البيت الأبيض: ترامب غير مهتم بإحياء صفقة المعادن مع أوكرانيا في الوقت الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 1 2025 - 03:12

رويترز عن مسؤول بارز في البيت الأبيض: ترامب غير مهتم بإحياء صفقة المعادن مع أوكرانيا في الوقت الحالي

منذ 38 mins 1 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة