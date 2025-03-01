المطران ضاهر مهنئًا بحلول رمضان: ليكن شهر المحبة والسلام والعيش الواحد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2025 - 00:32

المطران ضاهر مهنئًا بحلول رمضان: ليكن شهر المحبة والسلام والعيش الواحد

منذ 1 ساعة 28 February، 2025
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لبنان

أكد  رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك، المطران إدوار ضاهرضرورة استعادة لبنان لدوره التاريخي كدولة حضارية ديمقراطية، وجسر تواصل بين الشرق والغرب”، داعيًا الجميع إلى “التمسك بالمحبة والوحدة لما فيه خير الوطن ومستقبله”.

كما توجّه  بأحرّ التهاني إلى اللبنانيين والمسلمين في لبنان والعالم العربي، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يحمل معه الخير والبركة للجميع.

وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الشهر الكريم مناسبة لتعزيز قيم العيش المشترك، وترسيخ مبادئ التسامح والمحبة والسلام بين أبناء الوطن الواحد، مشددًا على أهمية التكاتف بين اللبنانيين في هذه المرحلة الصعبة.

وأكد المطران ضاهر “ضرورة استعادة لبنان لدوره التاريخي كدولة حضارية ديمقراطية، وجسر تواصل بين الشرق والغرب”، داعيًا الجميع إلى “التمسك بالمحبة والوحدة لما فيه خير الوطن ومستقبله”.

 

المصدر: الوكالة الوطنية

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