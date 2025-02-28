وفد من “التيار الوطني الحر” شارك في مؤتمر بودابست عن “مستقبل المسيحيين في لبنان”

القت النائبة ندى بستاني كلمة باسم التيار الوطني الحرفي مؤتمر في العاصمة بودابست تحت عنوان “مستقبل المسيحيين في لبنان” حيث عبرت عن الامتنان لدولة هنغاريا لدعمها وجهوده في تنسيق هذه المبادرة،كما قدمت رؤية التيار حول الأولويات والآليات الفعالة لتأمين نجاح واستدامة هذه المبادرة وشارك في المؤتمر وفد من” التيار الوطني الحر “، بدعوة من وزارة الخارجية الهنغارية، ضم الوفد :النائبة ندى بستاني و نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي و منسق لجنة العلاقات الديبلوماسية بشير حداد.

ويهدف المؤتمر الى تأسيس صندوق مدعوم من الجاليات اللبنانية المنتشرة في العالم من اجل تمويل مشاريع من شأنها مساعدة المسيحيين في لبنان على الصمود في وجه التحديات الكبيرة التي يواجهونها على مختلف الصعد وذلك عن طريق تنمية قطاعات التعليم والصحة والزراعة والسياحة الدينية وغيرها.

المصدر: الوكالة الوكنية